Selon une source, Lazard a recruté Burton-Morgan, un ancien de BofA, pour occuper un nouveau poste de conseiller en ECM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réaction de Bank of America)

La banque d'investissement Lazard LAZ.N a recruté Daniel Burton-Morgan, un vétéran du secteur, pour occuper un poste de conseil nouvellement créé, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Les détails de cette nomination sont les suivants:

* M. Burton-Morgan sera à la tête du service de conseil en marchés des capitaux propres pour l'Amérique du Nord, a indiqué la source

* Il quitte Bank of America BAC.N , où il dirigeait le service de montage de financements par des sponsors financiers pour les marchés des capitaux propres en Amérique

* Lazard n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters, tandis que Bank of America a refusé de commenter

* Burton-Morgan rendra compte à Tim Donahue, co-responsable du conseil financier pour l'Amérique du Nord et responsable mondial des solutions de capital, selon la source

* Cette embauche renforce la franchise de conseil en ECM de Lazard, qui dispose de bureaux à Paris et à Londres, a ajouté la source

* Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Lazard 2030" visant à élargir les rangs des directeurs généraux de la société, a déclaré cette personne

* Cette embauche souligne la volonté de Lazard de recruter des talents de haut niveau tant dans les secteurs industriels clés que dans les domaines de croissance émergents

* La société a embauché Michael Ure, ancien directeur général de Western Midstream Partners WES.N , en tant que conseiller senior au sein de son groupe Énergie et infrastructures au début du mois