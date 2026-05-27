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Salesforce dépasse les attentes grâce à l'IA mais reste prudent sur ses perspectives
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 22:23

Salesforce a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par la forte progression de ses activités liées à l'intelligence artificielle. Le groupe américain de logiciels cloud a enregistré un bénéfice ajusté de 3,88 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 11,13 milliards de dollars au trimestre clos fin avril, au-dessus des prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires progresse de 13% sur un an, tandis que le bénéfice net atteint 2,11 milliards de dollars contre 1,54 milliard un an plus tôt.

Malgré ces résultats solides, les prévisions annuelles du groupe ont légèrement déçu les marchés entraînant une baisse du titre de près de 3% dans les échanges prolongés. Salesforce anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 45,9 et 46,2 milliards de dollars pour l'exercice, un niveau proche mais légèrement inférieur aux attentes des analystes. Le groupe reste confronté aux interrogations des investisseurs sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques traditionnels des éditeurs de logiciels. Le titre perd environ 33% depuis le début de l'année malgré l'essor de ses activités liées à l'IA générative.

Salesforce mise fortement sur Agentforce, sa plateforme d'agents intelligents capables d'automatiser certaines tâches commerciales et de relation client. Les revenus annualisés liés à cette activité ont bondi de 205% sur un an pour atteindre 1,2 milliard de dollars, franchissant pour la première fois le seuil du milliard. Le groupe a également bénéficié de la croissance de ses services de données et de l'intégration d'Informatica, acquis l'an dernier pour 9,6 milliards de dollars. Salesforce poursuit enfin ses investissements dans l'IA avec plusieurs acquisitions ciblées et de nouveaux contrats publics aux États-Unis.

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