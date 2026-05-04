Selon une source, la production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a augmenté de 16 % en avril par rapport à mars

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Le Kazakhstan, qui représente plus de 2 % de la production mondiale de pétrole, a augmenté sa production de pétrole et de condensats de gaz de 16 % en avril par rapport à mars, grâce à la montée en puissance de la production dans les principaux gisements, a déclaré lundi une source proche des données.

La production totale est passée de 1,87 million de barils par jour en mars à 2,17 millions de barils par jour en avril, a précisé la source.

Cette augmentation est principalement due à la hausse de la production à Tengiz, le plus grand gisement pétrolier du pays, où, selon la source, la production a bondi de 39 % pour atteindre 973 000 barils par jour.

Le ministère de l'Énergie et les exploitants des principaux gisements n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Tengiz s'est remis d'une importante coupure de courant survenue en janvier sur ce gisement situé près de la mer Caspienne, dans l'ouest du Kazakhstan.

Le gisement est exploité par Tengizchevroil, une coentreprise détenue à 50 % par Chevron CVX.N . Exxon Mobil

XOM.N en détient 25 %, KazMunayGaz KMGZ.KZ 20 % et la société russe Lukoil LKOH.MM 5 %.

La production du gisement de Kashagan a augmenté de 9 % en avril pour atteindre 414 000 barils par jour, tandis que celle d'un autre gisement majeur, Karachaganak, a progressé de 6 % pour s'établir à 250 600 barils par jour.

Hors condensats de gaz, la production de pétrole brut est passée de 1,64 million de barils par jour en mars à 1,93 million de barils par jour en avril, a indiqué la source. Ce chiffre est bien supérieur au quota de l'OPEP+ attribué au Kazakhstan pour avril, qui s'élève à 1,579 million de barils par jour.