Selon une source, Everllence, filiale de Volkswagen, serait valorisée à bien plus de 9 milliards d'euros dans la course aux enchères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bain Capital va racheter 51 % d'Everllence à Volkswagen

* Selon une source, l'accord pourrait inclure des garanties contre d'éventuels risques

* Les actions VW sont portées à la hausse par le produit attendu de 7,4 milliards d'euros

(Refonte de l'article avec des précisions d'une source sur le montant des offres, et ajout de détails tout au long du texte) par Alexander Hübner, Rachel More et Christina Amann

Les trois offres pour Everllence, le fabricant de moteurs de Volkswagen VOWG_p.DE , valorisaient la filiale « nettement au-dessus » de 9 milliards d'euros (10,21 milliards de dollars), a déclaré jeudi à Reuters une source directement impliquée dans les négociations.

Volkswagen a choisi la société américaine de capital-investissement Bain Capital pour acquérir 51 % de cette filiale, dans le cadre de ce qui devrait être l'une des plus importantes scissions de l'industrie européenne cette année, aidant ainsi le constructeur automobile à rationaliser son portefeuille à une époque marquée par des coupes douloureuses.

LES GARANTIES DE RISQUE ONT JOUÉ UN RÔLE, SELON UNE SOURCE

L’offre de Bain était la plus basse, selon cette source, qui a précisé que la société avait peut-être proposé le plus de garanties concernant un projet baptisé « Balthazar », un audit interne mené par Everllence auprès de différents partenaires commerciaux.

Les autorités japonaises avaient enquêté sur les constructeurs de moteurs en 2024 au sujet des données de consommation de carburant, ce qui avait donné lieu à cet audit interne.

Everllence n’a ni fabriqué les moteurs ni réalisé les tests faisant l’objet de l’enquête, et a déclaré ne pas avoir connaissance d’être la cible d’« aucune demande de dommages-intérêts ni d’aucune procédure réglementaire ». Toutefois, « Balthazar » a joué un rôle dans le processus de vente, a indiqué la source.

Une deuxième source a également indiqué que Bain avait soumis l’offre la plus basse. Les deux sources ont demandé à rester anonymes, les détails des offres n’étant pas publics.

Selon ces sources, Bain l’a emporté face à deux autres sociétés de capital-investissement, CVC CVC.AS et EQT

EQTAB.ST .

Volkswagen a refusé de commenter le montant des offres. Bain n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter. EQT et CVC n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

EQT avait formé un consortium comprenant Porsche SE

PSHG_p.DE , principal actionnaire de Volkswagen, ce qui a incité la direction à mener la procédure d’appel d’offres selon un processus à enveloppes fermées, de nombreux membres du conseil de surveillance s’étant abstenus afin d’éviter tout conflit d’intérêts, selon plusieurs sources au sein de Volkswagen.

CVC a présenté l’offre la plus élevée, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Un porte-parole de Porsche SE, la société d’investissement de la dynastie automobile allemande Porsche-Piech, a déclaré que la procédure s’était déroulée de manière transparente et professionnelle.

LES ACTIONS EN HAUSSE GRÂCE AUX RECETTES ATTENDUES

L'action Volkswagen a grimpé de près de 3 % jeudi à la suite de l'annonce, mercredi soir, de l'opération, qui devrait rapporter 7,4 milliards d'euros au constructeur automobile alors qu'il poursuit sa restructuration.

Everllence est l'un des principaux fabricants de moteurs marins et cherche également à tirer parti de l'essor de l'IA grâce à la demande en générateurs destinés aux centres de données.

« Grâce à cette transaction envisagée, Volkswagen renforcerait considérablement sa situation financière alors que sa transformation se poursuit », a déclaré un analyste de JP Morgan.

Le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, s’est engagé à réduire le portefeuille tentaculaire du groupe automobile afin de se concentrer sur son cœur de métier, l’automobile, où les pressions liées aux droits de douane , à la concurrence chinoise et à la transition coûteuse vers les véhicules électriques ont pesé sur les résultats.

Volkswagen a indiqué dans un communiqué qu’il déciderait ultérieurement de l’utilisation des fonds issus de l’opération de rachat par endettement, qu’il prévoit de finaliser d’ici la fin de l’année.

(1 dollar = 0,8799 euro)