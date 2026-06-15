Selon une source, Elliott aurait acquis une participation de près de 5 % dans le groupe britannique de fournitures de bureau Bunzl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources tout au long du texte; ajout d'informations sur les actions aux paragraphes 1 et 4, de détails sur les actionnaires au paragraphe 2 et de contexte tout au long du texte)

* Exhorte Bunzl à racheter des actions et à mener une révision, selon une source

* Cette participation place Elliott parmi les principaux investisseurs de Bunzl - données LSEG

* L'action Bunzl progresse jusqu'à 3,7 %

L'investisseur activiste américain Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5 % dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl

BNZL.L , selon une source proche du dossier, ce qui a fait grimper de 3 % les actions du groupe britannique.

Cette participation ferait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Bunzl, selon les données de LSEG. Schroder Investment Management est le premier actionnaire de Bunzl avec une participation de 5,13%, suivi par Mawer Investment Management à 4,99% et Capital Research Global à 4,94%. Elliott incite Bunzl à racheter des actions représentant jusqu'à 10 % de sa capitalisation boursière au cours des 12 prochains mois et à mener une révision axée sur ses activités nord-américaines afin de rehausser la valorisation du groupe, a déclaré la source, confirmant ainsi un articlepublié plus tôt dans la journéepar Bloomberg News.

L'action Bunzl a progressé de 3,7 % à 2 632 pence à 07h54 GMT, ce qui lui confère une valorisation de 8,23 milliards de livres sterling (11,05 milliards de dollars). Depuis le début de l'année, le titre a gagné 26 %.

Bunzl et Elliott n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Bunzl, qui fournit tout, de la papeterie aux emballages alimentaires, a réduit ses coûts et réorganisé son portefeuille de produits en Amérique du Nord après que la faiblesse de la demande et des difficultés d'exécution aient pesé sur ses marges. La région représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires. En avril, le groupe avait annoncé une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre et maintenu ses perspectives pour 2026, malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, misant sur une augmentation des volumes et des prix. Elliott détient également des participations dans BP

BP.L et le London Stock Exchange Group LSEG.L , où il a fait pression pour des rachats d'actions et des améliorations opérationnelles. (1 $ = 0,7448 livres)