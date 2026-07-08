Selon une source, BofA accorde un premier prêt de 520 millions de dollars à OpenAI avant son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a accordé une ligne de crédit de 520 millions de dollars à OpenAI. Il s'agit du premier prêt accordé à cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui se prépare à entrer en bourse, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Ce prêt fait de BofA l’un des principaux prêteurs d’OpenAI et renforce sa position de leader sur le marché du financement lié à l’IA, a déclaré cette source, qui a souhaité garder l’anonymat pour pouvoir évoquer des informations confidentielles.

Depuis 2025, BofA a aidé à lever près de 500 milliards de dollars de capitaux pour des entreprises du secteur de l’IA, ce qui représente 60 % de ces levées de fonds sur les marchés de la dette notée « investment grade », du financement à effet de levier et des capitaux propres, selon des données internes consultées par Reuters.

La deuxième plus grande banque américaine envisage également de jouer un rôle de conseil dans les introductions en bourse prévues d’OpenAI et d’Anthropic, selon une deuxième source proche du dossier.

Cette initiative fait suite à son implication dans l’introduction en bourse phare de SpaceX , où elle a joué le rôle de co-teneur de livre et dirigé la distribution aux particuliers aux États-Unis. L’entreprise, qui va des fusées à l’IA et est dirigée par Elon Musk, a fait son entrée en bourse en juin avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, après avoir réalisé la plus grande introduction en bourse au monde.

OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis le mois dernier. Reuters a rapporté que le créateur de ChatGPT, un acteur clé de la course à l’IA, vise une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars lors d’une cotation qui pourrait avoir lieu

dès cette année.

Les introductions en bourse de grande envergure constituent généralement des « »très lucratives pour les banques de Wall Street, générant des centaines de millions de dollars de commissions tout en ouvrant la voie à des années d’activité complémentaire.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. La nouvelle selon laquelle BofA aurait accordé une ligne de crédit à l’entreprise a été rapportée pour la première fois par Bloomberg plus tôt dans la journée de mercredi.

Cette entreprise spécialisée dans l’IA a été fondée en 2015 sous la forme d’une organisation à but non lucratif axée sur la recherche , mais a créé une branche à but lucratif quatre ans plus tard afin de financer les coûts croissants liés au développement de systèmes d’IA.