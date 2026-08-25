Selon une note interne, JPMorgan recrute McDow, ancien de Citigroup, pour diriger sa banque d'investissement spécialisée dans les technologies sur la côte Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et David French

JPMorgan Chase JPM.N recrute Dan McDow, anciennement de Citigroup C.N , pour diriger ses activités de banque d'investissement dans le secteur technologique sur la côte Est, selon une note de service consultée par Reuters.

M. McDow rejoindra JPMorgan à New York dans le courant de l'année, après avoir occupé pendant quatre ans le poste de responsable mondial des services bancaires d'investissement dans le secteur des logiciels chez Citi, indique la note rédigée par Chris Grose et Greg Mendelson, co-responsables mondiaux des services bancaires d'investissement dans le secteur technologique.

Banquier d'affaires fort de deux décennies d'expérience, M. McDow a passé une grande partie de sa carrière chez Credit Suisse avant de rejoindre Citi, ajoute la note, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole de JPMorgan. Citi n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le recrutement de M. McDow est le dernier en date de JPMorgan au sein de sa banque d’investissement spécialisée dans les technologies, à un moment où les transactions dans ce secteur sont en plein essor grâce à la reprise des valorisations dans le domaine des logiciels et à l’activité soutenue liée à la croissance de l’écosystème de l’intelligence artificielle. David Fishman rejoindra JPMorgan dans le courant de l’année en tant que responsable des fusions-acquisitions technologiques pour l’Amérique du Nord, en provenance de Bank of America

BAC.N , a rapporté Reuters la semaine dernière. David Fishman et l’actuel responsable des fusions-acquisitions technologiques, Vineet Seth, qui est promu au poste de vice-président de la banque d’investissement, siégeront tous deux au sein du Conseil de direction et de conseil en fusions-acquisitions technologiques nouvellement formé par JPMorgan.