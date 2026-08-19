Selon une note interne, Bank of America nomme une nouvelle équipe de direction pour ses activités bancaires dans le secteur industriel en Asie-Pacifique

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Bank of America BAC.N a nommé Yuta Komori au poste de président de la division « Asia Pacific Global Industrials Investment Banking » (GIG), tout en désignant Meng Gao et Masashi Toda comme co-directeurs de ce groupe, selon une note interne consultée mercredi par Reuters. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Komori assurera la direction de cette activité et soutiendra le développement de la présence de la banque dans le secteur industriel à travers la région, tout en continuant à occuper le poste de codirecteur de la division Investment Banking au Japon.

Gao et Toda piloteront la croissance de l’activité industrielle dans toute la région Asie-Pacifique, en collaborant étroitement avec leurs partenaires nationaux, sectoriels et produits afin de renforcer la couverture client et la connectivité au sein de la plateforme mondiale de la banque. Ces nominations interviennent alors que Bank of America continue de réajuster sa direction de la banque d’investissement sur les marchés et secteurs clés, dans le but de renforcer la couverture client et de tirer parti de la reprise de l’activité de transactions à l’échelle mondiale.

Un porte-parole de Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’il a été contacté par Reuters. La BofA a également recruté neuf banquiers seniors à travers les États-Unis afin d’étendre sa présence régionale dans la banque d’investissement plus tôt cette année, alors que l’établissement cherche à répondre à la demande croissante des entreprises de taille moyenne.

M. Komori rendra compte à Peter Guenthardt, responsable de la division GCIB pour l’Asie-Pacifique, tandis que M. Gao et M. Toda rendront compte à M. Guenthardt au niveau régional et à Loli Wu et Justin Anstee, co-responsables de la division Global Industrials Investment Banking, au niveau mondial.

M. Gao est un membre senior de l’équipe de banque d’investissement de la société en Chine depuis qu’il a rejoint Bank of America en 2015.

M. Toda conservera ses fonctions actuelles de responsable des activités de banque d’investissement pour les secteurs de l’industrie, des ressources naturelles et de la transition énergétique au Japon, ainsi que de responsable de la stratégie de la banque d’investissement au Japon.