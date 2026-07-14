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Selon une note interne, Bank of America nomme Thorsten Pauli à la tête des marchés de capitaux pour la région Asie-Pacifique
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a nommé Thorsten Pauli au poste de directeur des marchés de capitaux mondiaux pour la région Asie-Pacifique, selon une note interne consultée mardi par Reuters, achevant ainsi la transition à la tête de l'entreprise suite au départ à la retraite de Matthew Basler.

Voici quelques détails:

* M. Pauli, actuellement directeur national de la banque pour la Suisse, s'installera à Hong Kong dans les prochains mois et rejoindra les équipes de direction de Global Capital Markets et de la division Asie-Pacifique de Global Corporate and Investment Banking (GCIB), indique la note.

* Un porte-parole de Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire.

* Selon la note de service, M. Pauli apporte plus de deux décennies d’expérience sur les marchés des capitaux en Europe et en Asie.

* Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Pauli rendra compte à Lisa Clyde et Sarang Gadkari, co-responsables de Global Capital Markets.

* La note précise qu’Olof Engelbrekts, responsable des services bancaires d’investissement de Bank of America pour la Suisse, succédera à M. Pauli au poste de directeur national pour la Suisse et restera basé à Zurich.

* Le départ à la retraite de M. Basler avait auparavant incité la banque à entamer un processus de succession pour le poste de responsable des marchés de capitaux pour la région Asie-Pacifique.

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