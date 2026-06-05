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Selon une étude, les turbulences du marché automobile pèsent sur les constructeurs allemands
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les constructeurs automobiles allemands ont perdu du terrain face à leurs concurrents en ce début d'année, les droits de douane, les conflits et les bouleversements technologiques ayant pesé sur les ventes, selon une analyse d'EY qui met en garde contre de nouvelles pressions à venir.

Le chiffre d'affaires des principaux groupes automobiles mondiaux a augmenté de 2 % au premier trimestre, les constructeurs japonais et américains menant la tendance, selon une analyse publiée vendredi. Les constructeurs automobiles allemands, en revanche, ont enregistré une baisse de 4 %.

“L'ensemble de l'industrie automobile allemande subit une profonde transformation structurelle”, a déclaré Constantin Gall, spécialiste du secteur chez EY, citant les pertes sur des marchés clés comme les États-Unis et la Chine, les surcapacités coûteuses, les investissements élevés dans les logiciels et la lente montée en puissance de la mobilité électrique.

La crise iranienne ajoute à l'incertitude, la hausse des prix du carburant et l'inflation devant freiner la demande en Europe.

Cela signifie que les constructeurs automobiles allemands peuvent s'attendre à ce que le déclin se poursuive, a déclaré Gall, ajoutant: “2026 sera une nouvelle année de crise pour l'industrie automobile.”

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