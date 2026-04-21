Selon une étude, la hausse du carburant due à la guerre en Iran augmente de 100 dollars le coût des vols long-courriers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kate Abnett et Joanna Plucinska

Les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole dues à la guerre en Iran ont augmenté de plus de 100 dollars le prix des vols long-courriers au départ de l'Europe, un coût susceptible d'entraîner une hausse du prix des billets, a déclaré le groupe de campagne Transport & Environment (T&E).

La hausse des prix du kérosène a augmenté le coût moyen du carburant de 88 euros ($104) pour chaque passager sur les vols long-courriers au départ de l'Europe et de 29 euros sur les vols à l'intérieur de l'Europe, a déclaré T&E.

Son analyse a comparé les prix en vigueur le 16 avril avec ceux qui prévalaient juste avant le début de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, le 28 février.

Le carburant pour un vol de Barcelone à Berlin coûterait 26 euros de plus par passager, tandis qu'un voyage long-courrier de Paris à New York coûterait 129 euros de plus en carburant, a estimé T&E dans son analyse publiée mardi.

Les compagnies aériennes européennes se préparent à un printemps et à un été difficiles, le prix du kérosène ayant largement dépassé les 100 dollars le baril depuis le début de la guerre en Iran et la crainte que des pénuries n'entraînent des annulations de vols se faisant de plus en plus vive. L'Union européenne devrait réagir en publiant mercredi des lignes directrices sur la gestion de l'approvisionnement limité en kérosène.

T&E a calculé la consommation moyenne de carburant sur tous les itinéraires aériens au départ de l'Europe et l'a divisée par le nombre de passagers en partance, afin de calculer l'augmentation du coût par personne qu'entraînerait la flambée des prix du carburant.

Les dirigeants des compagnies aériennes , dont Lufthansa LHAG.DE , Ryanair RYA.I et Air France-KLM

AIRF.PA , ont déclaré en mars qu'ils répercuteraient probablement la hausse des prix du carburant sur les consommateurs si le détroit d'Ormuz restait fermé à long terme.

T&E a déclaré que ses calculs montraient que les coûts supplémentaires liés à la flambée des prix du carburant étaient bien plus importants que les coûts supportés par les compagnies aériennes pour se conformer aux politiques de l'UE en matière de changement climatique.

"La crise du Moyen-Orient prouve que notre véritable vulnérabilité est un réservoir rempli de pétrole étranger, et non les lois conçues pour y remédier", a déclaré Diane Vitry, directrice de l'aviation chez T&E.

Les compagnies aériennes ont appelé à un retour en arrière sur certaines politiques climatiques de l'UE, y compris l'obligation d'utiliser du kérosène synthétique vert en 2030, ainsi qu'une révision des règles de tarification du carbone à venir.

Dans le cadre de son paquet de mesures, l'UE devrait favoriser l'indépendance énergétique en investissant davantage dans le kérosène vert.

(1 $ = 0,8489 euro)