Selon une agence américaine, jusqu'à 450 "étrangers en situation irrégulière" ont été détenus sur le site de Hyundai Motor en Géorgie

Jusqu'à 450 "étrangers en situation irrégulière" ont été arrêtés dans une usine de Hyundai Motor en construction en Géorgie, lors d'une vaste opération menée par les autorités américaines chargées de l'application de la loi et de l'immigration, a déclaré vendredi le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

Le site est une coentreprise de production de batteries du fabricant sud-coréen LG Energy Solution (LGES) 373220.KS et de Hyundai Motor 005380.KS qui devrait commencer ses activités à la fin de cette année, selon LGES.

Un agent du ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) a déclaré que plusieurs agences américaines "ont mené une opération d'application autorisée par la justice, car nous menons activement une enquête sur des pratiques d'emploi illégales."

"Des arrestations sont en cours", a déclaré Steven Schrank, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure pour la Géorgie, lors d'un point de presse diffusé par la télévision américaine locale.

Selon un média coréen, une trentaine de ressortissants sud-coréens ont été arrêtés sur le site lors du raid des autorités américaines.

Le bureau d'Atlanta de l'ATF, l'agence du ministère américain de la justice, a signalé le raid dans un message sur X.

LGES n'a pas souhaité faire de commentaire.

Hyundai Motor a déclaré que sa production de véhicules électriques sur le site tentaculaire n'était pas affectée.

Un porte-parole de la société de batteries Hyundai-GA a déclaré dans un communiqué qu'elle "coopérait pleinement avec les autorités compétentes concernant l'activité sur notre site de construction" et qu'elle avait interrompu les travaux de construction pour apporter son aide.