Selon un responsable suisse, le secteur pharmaceutique devrait représenter une part importante des investissements aux États-Unis
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un responsable des affaires économiques suisses a déclaré que le secteur pharmaceutique représenterait une grande partie des 200 milliards de dollars d'investissements promis aux États-Unis par le secteur privé suisse dans le cadre d'un accord commercial.

"En ce qui concerne les investissements, je ne peux pas dire que je parle de détails pour l'instant, mais il est clair qu'une grande partie provient du secteur pharmaceutique, ou je dirais plutôt des sciences de la vie, car les technologies médicales prévoient également certains investissements", a déclaré Helene Budliger Artieda, directrice du Secrétariat d'État à l'économie, lors d'une conférence de presse.

