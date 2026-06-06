 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon un responsable, Boeing peut assurer le service après-vente en Chine pour une commande de 200 avions
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 23:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert

Le directeur des services de Boeing a déclaré samedi que le constructeur aéronautique était en mesure de fournir à la Chine un service d’approvisionnement en pièces de rechange pour honorer une commande de 200 appareils annoncée par le constructeur à la suite de la visite du président américain Donald Trump à Pékin plus tôt cette année.

- Chris Raymond, directeur général de Boeing Global Services, a déclaré à Reuters que la Chine n'aurait aucun problème pour se procurer les pièces nécessaires à la réalisation de ce contrat « s'il s'agit de pièces que nous sommes autorisés à vendre à l'échelle mondiale », ajoutant que le constructeur aéronautique dispose d'un entrepôt de pièces détachées dans le pays.

- L'accord de la Chine portant sur l'achat de 200 avions devrait être finalisé dans le courant de l'année et ne constitue qu'une « première tranche » d'un accord potentiellement bien plus important, a déclaré Kelly Ortberg, directeur général du constructeur aéronautique.

- Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les États-Unis devraient fournir au pays des garanties d’approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d’avion dans le cadre de l’accord avec Boeing.

- Raymond a indiqué que les heures de vol dans la plupart des régions affichaient toujours une croissance modérée à bonne, et qu'il existait une demande pour des modifications d'avions malgré la guerre en Iran.

- Raymond a ajouté que les composants de moteurs distribués par Boeing, ainsi que des pièces telles que les hublots de cockpit, restent difficiles à obtenir en raison de pénuries dans la chaîne d'approvisionnement.

- Sa division cherche à réduire les coûts grâce à des gains d'efficacité liés à l'utilisation de l'analyse de données, et non par des licenciements, a ajouté le dirigeant.

Valeurs associées

BOEING CO
215,460 USD NYSE -0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
CAC 40
8 218,24 -0,32%
Or
4 330,11 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1522 0,00%
2CRSI
49,74 -8,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank