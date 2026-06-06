Selon un responsable, Boeing peut assurer le service après-vente en Chine pour une commande de 200 avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert

Le directeur des services de Boeing a déclaré samedi que le constructeur aéronautique était en mesure de fournir à la Chine un service d’approvisionnement en pièces de rechange pour honorer une commande de 200 appareils annoncée par le constructeur à la suite de la visite du président américain Donald Trump à Pékin plus tôt cette année.

- Chris Raymond, directeur général de Boeing Global Services, a déclaré à Reuters que la Chine n'aurait aucun problème pour se procurer les pièces nécessaires à la réalisation de ce contrat « s'il s'agit de pièces que nous sommes autorisés à vendre à l'échelle mondiale », ajoutant que le constructeur aéronautique dispose d'un entrepôt de pièces détachées dans le pays.

- L'accord de la Chine portant sur l'achat de 200 avions devrait être finalisé dans le courant de l'année et ne constitue qu'une « première tranche » d'un accord potentiellement bien plus important, a déclaré Kelly Ortberg, directeur général du constructeur aéronautique.

- Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les États-Unis devraient fournir au pays des garanties d’approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d’avion dans le cadre de l’accord avec Boeing.

- Raymond a indiqué que les heures de vol dans la plupart des régions affichaient toujours une croissance modérée à bonne, et qu'il existait une demande pour des modifications d'avions malgré la guerre en Iran.

- Raymond a ajouté que les composants de moteurs distribués par Boeing, ainsi que des pièces telles que les hublots de cockpit, restent difficiles à obtenir en raison de pénuries dans la chaîne d'approvisionnement.

- Sa division cherche à réduire les coûts grâce à des gains d'efficacité liés à l'utilisation de l'analyse de données, et non par des licenciements, a ajouté le dirigeant.