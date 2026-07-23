Eurofins Scientific délaissé, un risque d'avertissement selon Jefferies

(Zonebourse.com) - Eurofins Scientific signe la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 avec un repli de 5,81%, à 66,48 euros. Le groupe a dévoilé des résultats semestriels globalement en hausse, mais certaines lignes de compte ont déçu. Les objectifs annuels ont été confirmés.

Dans une note, Jefferies relève que la croissance organique du premier semestre est plus faible que prévu et a continué d'être impactée par la faiblesse de la division Biopharmacie et un pôle Diagnostic atone.

En revanche, la banque d'investissement salue l'Ebitda ajusté qui est ressorti 4% au-dessus des attentes, tirés par des marges très solides ( 130 points de base).

Le groupe a confirmé ses objectifs sur l'ensemble de l'exercice et vise une croissance organique à un chiffre moyen (mid-single-digit) et anticipe 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé issu des acquisitions (impact consolidé de 125 millions d'euros sur l'année). La marge d'Ebitda ajusté est attendue en progression par rapport aux 22,5% de 2025.

A moyen terme et pour 2027, Eurofins réitère son objectif annuel moyen de 6,5% de croissance organique et confirme sa cible de 24% de marge d'Ebitda ajusté pour 2027. Le taux de conversion de la trésorerie devrait dépasser les 50% d'ici 2027, une fois achevé le plan d'investissement quinquennal.

Jefferies souligne que la direction a désormais assorti ses objectifs de croissance organique de réserves, indiquant qu'ils "dépendront de la rapidité de la reprise de l'activité dans certaines activités annexes et de la fin de la contraction dans d'autres". Pour les analystes, cela suggère un risque de révision à la baisse par rapport au consensus.

La recommandation est à sous-performance, avec une cible de cours de 60 euros.

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