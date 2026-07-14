Selon un responsable américain, Nvidia aurait commencé à livrer en Chine ses puissantes puces d'IA H200

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* Un responsable du ministère du Commerce indique que « très peu » de puces H200 ont été livrées

* Le fabricant chinois d'équipements de télécommunications ZTE figure parmi les entreprises autorisées à recevoir des puces

* Un député démocrate affirme que Trump utilise les contrôles à l'exportation comme « monnaie d'échange »

par David Shepardson et Karen Freifeld

Un haut responsable américain a déclaré mardi devant le Congrès qu’un petit nombre de puces H200 de Nvidia NVDA.O , l’une des puces d’IA les plus puissantes de l’entreprise, avaient été livrées en Chine à ce jour.

« Les exportations de puces H200 vers la Chine ont été minimes jusqu’à présent », a déclaré Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a précisé que les livraisons de puces H200 avaient commencé, mais que leur nombre était « très faible ». Reuters a rapporté mardi qu’une filiale du fabricant d’équipements de télécommunications ZTE Corp 000063.SZ et deux autres entreprises chinoises figuraient parmi les dernières entités à avoir reçu l’autorisation des États-Unis d’acheter des puces d’IA de pointe de Nvidia NVDA.O et d’AMD AMD.O . En mai, Reuters avait rapporté que le ministère du Commerce avait autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter le H200, mais aucune livraison n’avait encore eu lieu à ce moment-là. Des sources avaient alors indiqué qu’Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance figuraient parmi les entreprises autorisées.

M. Kessler a déclaré que le ministère du Commerce avait fourni au Congrès une liste confidentielle des demandes concernant les puces H200 et leur statut, mais il n’a pas donné plus de détails.

LES CONTRÔLES À L'EXPORTATION SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Les ventes à la Chine de puces H200 de Nvidia sont devenues un point névralgique dans la rivalité technologique plus large entre les États-Unis et la Chine. Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux puces de pointe susceptibles d’être utilisées à des fins militaires.

Le député américain Gregory Meeks, principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a critiqué mardi le ministère du Commerce pour n’avoir ajouté aucune entreprise chinoise à la liste des contrôles à l’exportation depuis octobre, ce qui constitue la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie.

Il a déclaré que le président Donald Trump « a transformé les contrôles à l'exportation en monnaie d'échange dans le cadre de négociations plus larges avec la Chine » et « a affaibli les mesures de protection existantes, notamment en approuvant des licences pour des puces d'IA de pointe destinées à la Chine ».

M. Kessler a défendu la position du ministère et a déclaré qu’il était important de faire respecter la liste existante des entreprises chinoises soumises à des restrictions.

LES RÈGLES RELATIVES AUX PUCES D’IA SONT ENCORE EN COURS D’ÉLABORATION

Il a indiqué que d’autres mesures allaient être prises concernant la réglementation de l’IA.

« Je ne souhaite pas remplacer la règle de diffusion, car je ne pense pas qu’elle mérite d’être remplacée », a déclaré M. Kessler, faisant référence à une règle de l’ère Biden contrôlant l’accès mondial aux puces d’IA. Cette règle aurait entravé l’écosystème mondial de l’IA, a-t-il ajouté.

Mais il a ajouté: « Il y aura à l’avenir des mesures réglementaires dans le domaine des puces et de l’IA. »

DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA CONTREBANDE EXPRIMÉES LORS DE L'AUDIENCE Le député républicain Bill Huizenga a vivement critiqué M. Kessler au sujet des orientations publiées le 31 mai par le ministère du Commerce concernant une faille potentielle qui aurait pu permettre à des filiales d’entreprises chinoises situées hors de Chine d’obtenir des puces Nvidia Blackwell, encore plus sophistiquées que les H200.

Huizenga a demandé pourquoi ces directives indiquaient que les entreprises chinoises pouvaient conserver toute puce Blackwell « qu’elles auraient pu se procurer par contrebande ou en exploitant d’autres failles ».

M. Kessler a répondu que si les entreprises n’avaient pas obtenu de licence pour ces puces, elles devaient signaler elles-mêmes cette infraction.

Huizenga a déclaré que le bureau devait clairement faire savoir aux Chinois qu’ils ne pouvaient pas conserver les puces Blackwell et qu’ils avaient eu de multiples discussions à ce sujet.

« C’est juste un fichu cercle vicieux dans lequel vous tournez en rond, et je suis désolé, mais c’est inacceptable », a-t-il déclaré.

M. Kessler a également défendu la décision prise vendredi par l’administration Trump d’assouplir les contrôles à l’exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l’exportation de puces d’IA Nvidia, d’équipements militaires, de satellites commerciaux et d’engins spatiaux, dans le but de renforcer les relations entre les deux alliés. Le mois dernier, Reuters a rapporté que le ministère du Commerce avait reporté l’ajout de la start-up chinoise d’IA DeepSeek , du fabricant de puces mémoire ChangXin Memory Technologies et de plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale à la « liste des entités », selon deux personnes proches du dossier, alors que l’administration Trump tente d’éviter une escalade des tensions avec Pékin.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies aux entreprises figurant sur la liste sans licence, qui a toutes les chances de leur être refusée.