Selon un responsable américain, les banques et les raffineries chinoises et indiennes s'apprêtent à se conformer aux sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques et les raffineries chinoises et indiennes agissent pour se conformer aux sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes, a déclaré jeudi un responsable du Trésor américain.

L'administration Trump a imposé des sanctions le mois dernier à Lukoil LKOH.MM et Rosneft ROSN.MM dans le but de réduire les revenus que Moscou utilise pour sa guerre de près de quatre ans contre l'Ukraine. La Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs de pétrole russe.

De nombreuses entités chinoises et indiennes sont conscientes des sanctions et sont "réticentes au risque, reconnaissent l'importance des relations avec l'Occident et s'efforcent de s'y conformer", a déclaré le fonctionnaire lors d'un appel téléphonique.