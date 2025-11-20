 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 020,06
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon un responsable américain, les banques et les raffineries chinoises et indiennes s'apprêtent à se conformer aux sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques et les raffineries chinoises et indiennes agissent pour se conformer aux sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes, a déclaré jeudi un responsable du Trésor américain.

L'administration Trump a imposé des sanctions le mois dernier à Lukoil LKOH.MM et Rosneft ROSN.MM dans le but de réduire les revenus que Moscou utilise pour sa guerre de près de quatre ans contre l'Ukraine. La Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs de pétrole russe.

De nombreuses entités chinoises et indiennes sont conscientes des sanctions et sont "réticentes au risque, reconnaissent l'importance des relations avec l'Occident et s'efforcent de s'y conformer", a déclaré le fonctionnaire lors d'un appel téléphonique.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
Pétrole Brent
64,28 USD Ice Europ +0,97%
Pétrole WTI
59,98 USD Ice Europ +0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank