Selon un rapport, la croissance rapide du réseau électrique américain pourrait rivaliser avec le plus grand réseau du pays

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* ICF prévoit une augmentation de la capacité aux États-Unis de 445 GW d'ici 2030

* Ces ajouts correspondent à environ 191 GW en période de pointe, selon l'ICF

* L'ICF estime que les États-Unis disposent d'une capacité de production excédentaire de 26 GW par rapport aux besoins minimaux de fiabilité

par Tim McLaughlin

Le développement rapide du réseau électrique américain progresse à un rythme qui pourrait, d’ici 2030, ajouter un réseau d’une taille équivalente à celle du plus grand réseau régional du pays, a déclaré jeudi le cabinet de conseil international ICF International.

Un rapport de l'ICF, dont le siège se trouve à Reston, en Virginie, prévoit 445 gigawatts (GW) d’augmentation de la capacité aux États-Unis d’ici 2030. L’expansion du réseau se déroule à un rythme effréné, alors que les centres de données, très gourmands en énergie, la recharge des véhicules électriques et les pompes à chaleur se disputent l’accès aux centrales électriques et aux lignes de transport d’électricité.

En termes de demande de pointe, cela équivaut à environ 191 GW, car l’énergie éolienne et solaire, intermittentes, ne peuvent pas être mobilisées à la demande. Ce chiffre correspond à peu près à la capacité du PJM Interconnection, le plus grand réseau régional américain avec une capacité de production d’environ 185 GW, qui dessert 67 millions de clients dans le Sud et la région du Mid-Atlantic.

« Nous n’avons pas connu une telle croissance d’ampleur depuis plusieurs décennies, voire depuis le début de l’électrification », a déclaré Himali Parmar, vice-présidente chargée des marchés de l’énergie chez ICF ICFI.O .

Toutefois, selon ICF, la mosaïque américaine composée de sept réseaux électriques régionaux dispose d’une capacité limitée pour absorber cette croissance rapide d’ici à 2030.

Les services publics et les planificateurs sont confrontés à l’incertitude quant à la vitesse à laquelle les centres de données, les véhicules électriques et le chauffage électrique vont se développer, tandis que les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement, les retards dans l’octroi des autorisations et l’évolution des réglementations fédérales et des États continuent de redéfinir les calendriers de construction des nouvelles installations de production et de transport, selon les directeurs généraux des services publics d’électricité, les analystes et les opérateurs de réseau.

Le rapport de l’ICF estime qu’il n’existe que 26 GW de capacité de production excédentaire par rapport aux besoins minimaux de fiabilité, soit environ 3 % de la capacité totale des États-Unis. Sur les marchés à la croissance la plus rapide, le Texas et la zone PJM, l’ICF indique qu’il n’y a pas de capacité de réserve pour répondre à la nouvelle demande au-delà de l’année prochaine.

Les dépenses consacrées à la modernisation du réseau électrique américain, qui commence à montrer des signes de fatigue, pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon les analystes du secteur.