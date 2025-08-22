Selon un rapport, la compagnie pétrolière serbe NIS cherche à obtenir un sixième sursis aux sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière serbe NIS NIIS.BEL , détenue par la Russie, a demandé aux États-Unis un sixième sursis aux sanctions qui pourraient réduire son approvisionnement en pétrole brut, a déclaré vendredi l'agence de presse pro-gouvernementale Tanjug.

NIS, détenue majoritairement par les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM , exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie dans la ville de Pancevo, juste à l'extérieur de la capitale Belgrade.

L'installation a une capacité annuelle de 4,8 millions de tonnes et couvre la plupart des besoins du pays des Balkans.

Le 10 janvier, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a imposé des sanctions au secteur pétrolier russe et a donné à Gazprom Neft 45 jours pour se retirer de la propriété de NIS.

Jusqu'à présent, NIS a obtenu cinq dérogations, la dernière devant expirer le 27 août.

Gazprom Neft détient 44,85 % de NIS, et Gazprom 11,3 %. Le gouvernement serbe détient 29,87 %, le reste étant constitué de petits actionnaires.