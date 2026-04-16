Selon un rapport, l'Allemagne offrirait son aide en matière de déminage et de surveillance dans le cadre d'une éventuelle mission à Hormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne est prête à participer à une éventuelle mission de sécurisation du détroit d'Ormuz en apportant son expertise en matière de déminage et de surveillance maritime, a rapporté jeudi le journal Sueddeutsche Zeitung.

Le chancelier allemand Friedrich Merz devrait présenter cette proposition vendredi lors d'une réunion à Paris avec ses homologues français, britannique et italien, selon le rapport.