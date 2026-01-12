 Aller au contenu principal
Selon un rapport du Sénat, UnitedHealth a utilisé des tactiques agressives pour augmenter les paiements de l'assurance-maladie, rapporte le WSJ
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 12:22

L'assureur UnitedHealth Group UNH.N a utilisé des tactiques agressives pour recueillir des diagnostics qui peuvent augmenter les paiements Medicare Advantage, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant un comité du Sénat américain qui enquête sur les pratiques de l'entreprise.

Les actions de la société ont baissé de 1,4 % à 339,42 dollars dans les transactions de pré-marché.

Le rapport du Sénat ne formule aucune recommandation formelle et n'accuse pas UnitedHealth d'actes répréhensibles, selon le Journal.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
344,070 USD NYSE -0,72%
