Selon un observateur, le plus grand centre de détention de l'ICE en Californie n'assurait pas de soins médicaux adéquats

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* Un juge fédéral avait ordonné l'ouverture d'une enquête plus tôt cette année

* L'ICE incarne la répression menée par Trump en matière d'immigration

* Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné cette répression

par Kanishka Singh

Un observateur désigné par le tribunal a constaté que le plus grand centre de rétention pour immigrés de Californie ne fournissait pas de soins médicaux adéquats aux détenus et enfreignait ainsi une décision de justice antérieure lui enjoignant de le faire, selon un document déposé .

"D’après cet examen, le centre ne dispose pas d’un système fiable permettant de fournir de manière constante des soins de santé adéquats, ce qui expose les personnes à un risque sérieux de préjudice tant immédiat qu’à long terme", a déclaré le contrôleur, le Dr Muthusamy Anandkumar, à propos du centre de détention de California City.

Ce rapport s’appuie sur une inspection sur place de trois jours, des entretiens avec plus d’une douzaine de membres du personnel et 40 patients, ainsi que sur l’examen de 141 dossiers médicaux et de milliers de pages de documents fournis par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) et CoreCivic CXW.N , l’entreprise carcérale privée qui gère le centre.

L’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a indiqué que ce rapport marquait la première fois qu’une partie neutre désignée par un tribunal enquêtait sur l’ensemble de la prestation des soins médicaux dans un centre de détention de l’ICE.

Un juge fédéral avait ordonné cette enquête plus tôt dans l’année et défini huit critères constitutifs d’un système de santé fonctionnel, notamment un personnel médical suffisant, des services d’urgence réactifs et disponibles en temps opportun, ainsi qu’un accès rapide aux médicaments prescrits.

Selon le rapport d’Anandkumar, le centre de détention ne respectait aucune de ces huit exigences.

Le Département de la sécurité intérieure (DHS), dont l’ICE fait partie, a déclaré à la suite de la publication du rapport qu’aucun détenu de l’ICE ne se voyait refuser l’accès aux soins médicaux et que l’ICE "fait régulièrement l’objet d’audits et d’inspections menés par des organismes externes afin de garantir que tous ses centres respectent les normes nationales de détention fondées sur la performance".

Le DHS a précisé que l’ICE fournissait des soins médicaux, notamment l’accès à des consultations médicales et à des soins d’urgence 24 heures sur 24.

Dans un communiqué cité par les médias, un porte-parole de CoreCivic a déclaré que l’entreprise examinait le rapport du contrôleur et que "rien n’importe plus à CoreCivic que la santé, la sécurité et le bien-être des personnes dont nous avons la charge". Le porte-parole a également précisé qu’un agent de l’ICE présent sur place était chargé de "veiller au respect des normes et politiques de détention applicables de l’ICE". L’ICE incarne la répression migratoire du président Donald Trump , qui, selon les défenseurs des droits de l’homme, a violé les droits à la liberté d’expression et à une procédure régulière et a créé un environnement dangereux, en particulier pour les minorités ethniques, qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le profilage racial .

Trump affirme que ses mesures visent à renforcer la sécurité intérieure. Environ 50 personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues par l’ICE à travers le pays depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier de l’année dernière.