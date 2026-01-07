Selon un journal sud-coréen, Qualcomm serait en pourparlers avec Samsung Electronics en vue d'une fabrication en sous-traitance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualcomm QCOM.O est en pourparlers avec Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication sous contrat de puces à deux nanomètres, a déclaré mercredi Cristiano Amon, directeur général de la société américaine, cité par le Korea Economic Daily.

Le journal sud-coréen, citant Cristiano Amon, a indiqué que Qualcomm avait entamé des discussions avec Samsung Electronics, parmi plusieurs fonderies de semi-conducteurs, au sujet de la fabrication sous contrat utilisant le dernier processus à deux nanomètres, le travail de conception étant déjà terminé en vue d'une commercialisation dans un avenir proche.

Qualcomm n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau. Samsung Electronics a déclaré qu'elle ne faisait pas de commentaires sur des clients spécifiques.

Jun Young-hyun, co-PDG de Samsung Electronics et responsable des puces, a déclaré la semaine dernière que les récents accords d'approvisionnement conclus avec des clients importants avaient permis à son activité de fonderie déficitaire d'être "prête pour un grand bond en avant ". Samsung Electronics a signé un accord de 16,5 milliards de dollars avec Tesla TSLA.O en juillet.