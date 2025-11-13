Selon un haut responsable, la proposition américaine réduirait de moitié les coûts de développement des produits biosimilaires pour l'entreprise indienne Biocon

L'entreprise indienne Biocon BION.NS s'attend à une baisse de 50 % des coûts de développement de biosimilaires complexes, les États-Unis ayant proposé d'assouplir les tests cliniques pour les médicaments qui représentent plus de 60 % de son chiffre d'affaires, a déclaré mercredi un haut responsable.

Les biosimilaires sont des copies de médicaments biologiques plus coûteux utilisés pour traiter des maladies graves telles que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et le diabète. Le mois dernier, la Food and Drug Administration américaine a proposé de simplifier les tests de médicaments en réduisant les exigences en matière d'essais cliniques comparatifs d'efficacité à grande échelle.

Biocon, qui a pour objectif de lancer 20 biosimilaires d'ici 2030, se concentre sur les lancements à venir sur les marchés clés des États-Unis et de l'Europe, a déclaré Shreehas Tambe, directeur général de Biocon Biologics, une unité de Biocon, lors d'une interview.

"Vous pouvez faire plus parce que le projet de proposition de la FDA va réduire de moitié le coût du développement... vous pouvez développer les (biosimilaires) et les mettre à la disposition des patients plus rapidement et à un prix plus abordable."

Biocon, qui a commercialisé sept de ses biosimilaires aux États-Unis, envisage d'en lancer deux autres au cours des six prochains mois. Les médicaments biosimilaires de la société pour l'oncologie détiennent un quart du marché américain et bénéficieront de coûts de développement moins élevés, a déclaré M. Tambe.

Les revenus de la société provenant des biosimilaires ont augmenté de 25 % au cours du dernier trimestre.

Biocon cherche également à développer son segment générique avec le lancement de médicaments pour la perte de poids afin de stimuler la croissance future, avait déclaré la société auparavant.