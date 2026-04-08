Selon un groupe de pression pétrolier, la taxe à l'exportation du Brésil constitue un obstacle aux nouveaux investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rodrigo Viga Gaier, Marta Nogueira et Fabio Teixeira

La taxe à l'exportation sur le pétrole brut créée par le gouvernement brésilien il y a environ un mois est un obstacle aux nouveaux investissements des grandes compagnies pétrolières, a déclaré le chef du groupe de pression IBP lors d'un événement mercredi, ajoutant que le groupe pourrait intenter une action en justice contre cette taxe.

La taxe de 12 % sur les exportations a été créée lorsque les prix du pétrole ont grimpé en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, alors que le gouvernement a également supprimé les taxes locales sur les ventes de carburant afin de faire baisser les prix pour les consommateurs.

"Cette taxe n'est pas opportune, surtout si l'on considère la nécessité de démontrer que le Brésil est une destination attrayante pour les investissements à long terme dans le secteur du pétrole et du gaz", a déclaré Roberto Ardenghy, directeur de l'IBP, en marge de l'événement.

Le groupe de pression, qui représente les grandes compagnies pétrolières au Brésil, poursuivra le gouvernement en justice pour contester la légalité de la taxe, a déclaré Roberto Ardenghy, ajoutant que si le Congrès annule la décision du gouvernement ou si le Brésil décide d'abandonner la taxe, le procès ne sera pas intenté.

Le gouvernement n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au cours d'une table ronde, des représentants des grandes compagnies pétrolières Shell SHEL.L , Repsol Sinopec REP.MC , TotalEnergies TTEF.PA , Equinor EQNR.OL et Exxon XOM.N ont insisté sur la nécessité d'une "stabilité" fiscale et réglementaire au Brésil pour permettre de nouveaux investissements.

La taxe est un prélèvement temporaire conçu pour durer jusqu'à la fin de l'année et vise à accroître le raffinage national et à sécuriser l'approvisionnement interne, a déclaré le gouvernement lors de son lancement il y a environ un mois.