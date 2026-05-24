Roland-Garros: Djokovic cède un set, Zverev et Kostyuk passent au 2e tour

Le bonheur du Serbe Novak Djokovic après sa victoire sur le Français Giovanni Mpetshi Perricard au 1er tour de Roland-Garros le 24 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, le triple lauréat du tournoi du Grand Chelem parisien Novak Djokovic a été malmené par le Français Giovanni Mpetshi Perricard avant de trouver la faille et s'imposer au 1er tour, comme le N.3 mondial Alexander Zverev et l'Ukrainienne Marta Kostyuk, titrée à Madrid.

. Djokovic cède un set

Toujours en quête d'un 25e tournoi record à 39 ans, le Serbe arrivait sur la terre battue de Roland-Garros sans aucune victoire cette année sur cette surface exigeante: il avait perdu son seul match sur l'ocre cette saison contre le Croate Dino Prizmic (72e) à Rome.

Face à Mpetshi Perricard, l'ex-N.1 mondial a d'abord souffert en subissant les services foudroyants du Français, qui s'est offert le set grâce à trois aces dans le même jeu.

"C’est pratiquement impossible de savoir où il sert avec la vitesse" qu'il met, a loué le Serbe en langue française, qui répondait aux questions de Fabrice Santoro.

Dans la deuxième manche, le Français de 22 ans a sauvé neuf balles de break avant de céder sur la 10e, la quatrième balle de set du Serbe dans le jeu.

"GMP" a ensuite accusé le coup, bien moins trachant au service et dans ses coups. Il n'en fallait pas plus pour "Nole", qui a expédié le troisième set en à peine plus de 20 minutes.

Djokovic l'a poussé à la faute en montant au filet et en jouant sur son revers dans le quatrième set et s'est imposé grâce à un coup droit surpuissant en 2h51 pour laisser éclater sa joie en effectuant quelques pas de danse sur le Central.

Il affrontera au 2e tour un autre Français, Valentin Royer (74e), vainqueur facile du Bolivien Hugo Dellien (144e) 6-4, 6-2, 6-2.

- Zverev facile, Fritz "rouillé" -

L'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial, au 1er tour de Roland-Garros contre le Français Benjamin Bonzi le 24 mai 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Plus tôt dans l'après-midi, sous un soleil de plomb et une témpature supérieure à 30°C -- qui devrait encore grimper pour dépasser les 35°C en début de semaine prochaine -- l'Allemand Alexander Zverev ne s'est guère attardé sur le Central.

Vainqueur 6-3, 6-4, 6-2 du Français Benjamin Bonzi (95e), le triple finaliste en Grand Chelem s'est satisfait de sa "très bonne entame de tournoi", avant d'affronter au deuxième tour le Tchèque Tomas Machac (43e).

La première tête de série a chuté à Roland-Garros. Elle s'appelle Taylor Fritz (N.7). L'Américain de 28 ans a été sorti dimanche par son compatriote Nishesh Basavareddy (148e), bénéficiaire d'une invitation.

Le Californien, qui s'est présenté à Paris sans grande certitude à Paris en raison d'une blessure à un genou qui l'a tenu éloigné des courts entre fin mars et mi-mai, s'est incliné 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11), 6-1 au bout d'un combat de 3 h 22 min.

"Je savais que j'ai peu joué, que je suis un peu rouillé. Mais je pense honnêtement que j'ai plutôt bien joué, aujourd'hui, franchement. Je pense que je dois trouver un rythme", a expliqué Fritz.

- L'émotion de Kostyuk -

Avant eux, Marta Kostyuk, lauréate des tournois sur terre battue de Rouen et Madrid ce qui fait d'elle une candidate au titre à Paris, avait vaincu sans difficulté 6-2, 6-3 l'Espagnole d'origine russe Oksana Selekhmeteva (88e).

L'Ukrainienne a pourtant confié sur le court qu'elle venait de vivre "l'un des matches les plus difficiles de (sa) vie".

Essuyant quelques larmes, la native de Kiev a déclaré qu'un missile s'était abattu "à 100 mètres" du domicile de sa mère en début de journée, un peu plus de quatre ans après le début de l'offensive russe en Ukraine.

En conférence de presse, elle a montré aux journalistes présents une photo reçue sur son téléphone et montrant un panache de fumée s'élever dans un ciel bleu.

"C'est une photo de la maison de mes parents et de ses alentours, je l'ai reçue à huit heures du matin", a expliqué Kostyuk, qui jouera au 2e tour l'Américaine Katie Volynets (108e).

L'Ukraine et sa capitale Kiev, dont Kostyuk est originaire, ont été visés dans la nuit par une vaste attaque aérienne, l'armée de l'air ukrainienne affirmant avoir détecté pas moins de 600 drones et 90 missiles.

L'Ukrainienne Marta Kostyuk au1er tour de Roland-Garros le 24 mai 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

En entrant sur le court Simonne-Mathieu, "je ne savais pas à quoi m'attendre, ni si j'allais réussir à me concentrer, à contrôler mes émotions", a reconnu Kostyuk, qui affrontera au 2e tour l'Américaine Katie Volynets (108e).