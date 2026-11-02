Selon un document déposé, Anthropic prévoit de vendre pour 3,5 milliards de dollars d'actions à des investisseurs japonais dans le cadre de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le laboratoire d'IA Anthropic va céder jusqu'à 552,9 milliards de yens (soit 3,5 milliards de dollars) d'actions au Japon dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document déposé lundi.
* Les nouvelles actions émises à l’intention des investisseurs japonais serviront à renforcer le fonds de roulement et à financer les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement, précise le document
* Le document ne précise ni le montant ni la valorisation de l'introduction en bourse. Certains investisseurs ont évoqué une valorisation de l'entreprise à environ 1 500 milliards de dollars, selon Reuters
* Lors de l’introduction en bourse de SpaceX
SPCX.O en juin – la plus importante jamais réalisée au monde –, les investisseurs japonais s’étaient adjugé des actions pour un montant de 2,2 milliards de dollars sur les 75 milliards levés
(1 dollar = 157,8200 yens)
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