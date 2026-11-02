Les immatriculations de Tesla ont connu une forte hausse en Europe du Nord au mois d'octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures Tesla neuves TSLA.O ont progressé sur plusieurs marchés d'Europe du Nord en octobre, prolongeant ainsi la reprise des ventes régionales du constructeur américain de véhicules électriques.

Les immatriculations de Tesla ont bondi de 248 % en Suède , de 131 % en Norvège et de 34 % au Danemark , selon Mobility Sweden, l'organisme norvégien de collecte de données OFV et la plateforme danoise de données automobiles bilstatistik.dk.

Cette reprise a été favorisée par des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, la hausse des prix des carburants, les mesures d’incitation gouvernementales et la croissance continue de la demande en véhicules électriques. Les chiffres des immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d’Europe, seront publiés dans le courant de la semaine.

Le constructeur automobile a déclaré en octobre avoir clôturé le troisième trimestre avec son plus important carnet de commandes de véhicules particuliers depuis quatre ans.