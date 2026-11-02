Les Bourses européennes ouvrent en léger repli

Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, dans un marché prudent à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et après la chute des valeurs technologiques à Wall Street vendredi.

Vers 09h05 (08h05 GMT), Londres cédait 0,29 % et Paris 0,16 %, tandis que Francfort était quasi stable (-0,06 %).

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