Selon un document, Codelco restructure son équipe pour la coentreprise minière avec Anglo American

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par Fabian Cambero

Codelco a restructuré l'équipe de direction chargée de superviser son projet de coentreprise avec la mine de cuivre Los Bronces d'Anglo American, en supprimant le poste de vice-président dédié à ce projet, selon un document consulté mardi par Reuters.

Claudia Monreal Lopez a été nommée à la tête de la nouvelle équipe; elle prendra ses fonctions le 27 octobre avec pour mission d’assurer la coordination entre tous les services de Codelco impliqués dans le projet, selon une résolution signée par le directeur général Jorge Gomez.

* L'entreprise publique a supprimé le poste de vice-président chargé de l'intégration pour ce projet début septembre.

* La mine Andina de Codelco et celle de Los Bronces d’Anglo American sont toutes deux situées dans la cordillère des Andes, au nord-est de Santiago.

* Les deux entreprises sont parvenues à un accord définitif fin juin pour exploiter conjointement ces gisements, avec pour objectif une production supplémentaire moyenne d’environ 120 000 tonnes de cuivre par an entre 2030 et 2051.

* Ce projet générerait au moins 5 milliards de dollars de valeur supplémentaire avant impôts pour les deux entreprises, ont déclaré les partenaires.

* Les entreprises prévoient de déposer deux demandes distinctes de permis environnementaux en décembre afin de faire avancer le projet, selon des documents obtenus par Reuters