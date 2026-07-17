Selon un article, Marvel Comics va transférer ses activités d'édition en Californie

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Marvel Comics va transférer sa division éditoriale de New York à Burbank, en Californie, mettant ainsi fin à près de 90 ans de présence dans la ville où l'éditeur de bandes dessinées a été fondé, selon The Hollywood Reporter.

Les employés ont été informés lors d'une réunion générale organisée dans les locaux de Marvel à Midtown Manhattan que la division édition allait déménager à Burbank, où se trouvent Marvel Studios et les activités de divertissement de la société mère Walt Disney DIS.N , a rapporté jeudi le média.

Ce déménagement s'accompagne d'un remaniement à la tête de la division bande dessinée. Stephen Wacker, rédacteur et producteur de longue date chez Marvel, a été nommé rédacteur en chef, en remplacement de C.B. Cebulski, qui dirigeait la division depuis 2017, selon The Hollywood Reporter.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

New York a accueilli bon nombre des créateurs les plus influents de Marvel, notamment Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko, et a servi de cadre à plusieurs de ses personnages et équipes les plus connus, dont Spider-Man, les Quatre Fantastiques et les Avengers.

Marvel cherche désormais à faire déménager en Californie, d’ici juillet de l’année prochaine, l’ensemble des employés new-yorkais de son groupe dédié aux bandes dessinées et aux franchises, soit un peu plus d’une centaine de personnes, selon cet article.

Cette délocalisation s’inscrit dans la volonté de Marvel d’aligner plus étroitement sa division bande dessinée, source d’une grande partie de ses personnages et de ses intrigues, avec ses activités cinématographiques, télévisuelles et d’animation.

Ces changements interviennent alors que Marvel mise sur la sortie, prévue en fin d’année, de “Avengers: Doomsday” pour relancer la dynamique de sa franchise cinématographique, après que plusieurs sorties récentes n’ont pas réussi à égaler le succès au box-office des précédents blockbusters du studio.