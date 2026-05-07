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Selon un article, l'administration Trump aurait invité les directeurs généraux de Nvidia et de Boeing à se rendre en Chine
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations, pas de commentaire de la part de Nvidia)

L'administration Trump invite les directeurs généraux de Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , Exxon XOM.N , Boeing BA.N et d'autres grandes entreprises à accompagner le président lors de son voyage en Chine la semaine prochaine, a rapporté Semafor jeudi.

Des dirigeants de Qualcomm QCOM.O , Blackstone BX.N , Citigroup C.N et Visa V.N figurent également sur la liste des invités, selon le rapport.

Une source proche du dossier a confirmé que la directrice générale de Citigroup C.N , Jane Fraser, avait été invitée. Qualcomm a confirmé l'invitation mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer la liste complète des entreprises invitées, mais une autre source a indiqué que plusieurs directeurs généraux avaient reçu des invitations mercredi soir.

La Maison Blanche, Visa, Apple et Citigroup n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Nvidia, Blackstone et Boeing ont refusé de s'exprimer.

Cette information intervient alors que les spéculations vont bon train quant à d'éventuels accords lors de la visite de Donald Trump à Pékin la semaine prochaine pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré à Reuters en avril que l'entreprise comptait sur l'administration Trump pour l'aider à décrocher une commande majeure tant attendue de la part de la Chine.

La Chine et le constructeur aéronautique américain mènent depuis longtemps des négociations en vue d’un accord qui, selon des sources du secteur, pourrait porter sur 500 appareils 737 MAX, ainsi que sur des dizaines d’avions gros-porteurs. Il s’agirait de la première commande majeure de Boeing par la Chine depuis 2017, et toute annonce de cette commande serait considérée comme un succès majeur pour le sommet des dirigeants.

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