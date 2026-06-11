Selon The Information, Google serait en pourparlers avec Samsung pour la fabrication de puces de nouvelle génération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GOOGL.O , filiale d'Alphabet, serait en pourparlers avec Samsung Electronics pour la fabrication d'une partie de son unité de traitement tensoriel de nouvelle génération, baptisée “Icefish”, a rapporté jeudi The Information, citant deux sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
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