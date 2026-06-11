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Selon The Information, Google serait en pourparlers avec Samsung pour la fabrication d'une partie de sa puce de nouvelle génération
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

GOOGL.O Google, filiale d'Alphabet, est en pourparlers avec Samsung Electronics pour la fabrication d'une partie de sa puce de nouvelle génération, a rapporté jeudi The Information, citant deux personnes proches du dossier.

Google prévoit de confier à TSMC 2330.TW , le fabricant taïwanais, la production de la partie principale de la puce, dont le nom de code est "Icefish", tandis que Samsung pourrait produire un composant distinct permettant de la connecter à la mémoire à l'aide de sa technologie de production en 2 nanomètres, selon le rapport.

L'industrie des puces électroniques est confrontée à une pénurie de capacité, alors que TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, s'efforce de maintenir sa production à la hauteur de la demande en forte hausse et d'éviter de devenir un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale dans le contexte de l'essor de l'IA.

Google cherche à faire de ses puces IA internes une alternative viable aux processeurs graphiques dominants de Nvidia, les ventes de ses unités de traitement tensoriel devenant un moteur de croissance pour les revenus cloud de l'entreprise.

"Icefish" en est encore au stade de la conception et pourrait entrer en production de masse dès 2028, selon The Information.

Lundi, The Information a rapporté que Google était en pourparlers avec Intel pour fabriquer plus de trois millions de TPU en 2028, citant des sources proches du dossier.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Samsung Electronics n'était pas immédiatement disponible pour commenter en dehors des heures de bureau habituelles. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

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