Selon TD Cowen, des preuves croissantes indiquent que les rachats de crédits privés ont dépassé le pic d'inquiétude des investisseurs particuliers

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24 juillet - ** TD Cowen estime que de plus en plus d'éléments indiquent que le crédit privé a dépassé le pic d'inquiétude des investisseurs particuliers concernant les rachats

** Jeudi, Jon Gray, président de Blackstone , a déclaré que les demandes de rachat des investisseurs concernant son fonds phare de crédit privé avaient diminué au début du troisième trimestre, après une période de forte demande de rachat

** Le commentaire de Blackstone est encourageant, estime Bill Katz, analyste chez TD Cowen, ajoutant que le ralentissement des recherches liées à Google sur le « Direct Lending » devrait contribuer à modérer les retraits

** Certains gestionnaires d’actifs ont constaté une baisse séquentielle des demandes de rachat lors des offres publiques de rachat du deuxième trimestre, tandis que d’autres ont dû faire face à une hausse de ces demandes

** « Alors que le secteur s’oriente vers l’application d’un plafond trimestriel de 5 % pour les offres publiques de rachat sur la plupart des produits, nous estimons qu’une telle uniformité atténuerait la pression médiatique et apaiserait davantage la crainte d’une « ruée vers les banques » chez les investisseurs particuliers », explique M. Katz

** « Une nouvelle amélioration de la dynamique des rachats et des offres publiques devrait alléger les pressions sur les taux de base et les commissions de gestion, et réduire l’inquiétude des investisseurs quant aux risques de contagion (aux craintes d’une fuite des capitaux pouvant affecter la pérennité des flux de la clientèle de détail, la viabilité de la demande des assureurs et/ou celle des investisseurs institutionnels de manière plus générale »