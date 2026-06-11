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Selon Sky News, Elliott envisagerait de racheter le groupe britannique The Very Group pour 2,67 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les réponses de The Very Group et de Carlyle dans le dernier paragraphe)

La société d'investissement américaine Elliott Advisors a rejoint les soumissionnaires envisageant le rachat de The Very Group dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le distributeur en ligne britannique à 2 milliards de livres sterling (2,67 milliards de dollars), a rapporté Sky News jeudi.

Voici plus de détails:

* Sky News avait rapporté en mai que le géant chinois du commerce électronique JD.com 9618.HK évaluait une offre potentielle de 2 milliards de livres sterling pour The Very Group, dans le but de se développer sur le marché britannique.

* The Very Group, anciennement connu sous le nom de Shop Direct, vend des vêtements, des appareils électroniques et des articles pour la maison à ses clients, principalement sous les marques Very et Littlewoods.

* Cet intérêt pour le rachat du distributeur intervient après que la société américaine Carlyle CG.O a pris le contrôle du groupe l'année dernière, mettant fin à l'implication de la famille Barclay au sein de The Very Group, qui durait depuis 20 ans.

* The Very Group et Carlyleont refusé de commenter, tandis qu'Elliott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,7486 £)

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