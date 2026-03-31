Selon S&P Global, les 635 milliards de dollars dépensés par les grandes entreprises technologiques dans le domaine de l'IA sont soumis à un test de choc énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

Les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, qui ont permis aux actions de battre des records, se heurtent à un obstacle majeur, la crise du Moyen-Orient assombrissant les perspectives de croissance et les coûts de l'énergie, a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha.

Avant que la guerre contre l'Iran n'éclate, les géants de la technologie Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta prévoyaient de dépenser environ 635 milliards de dollars pour des centres de données, des puces et d'autres infrastructures d'IA en 2026, selon S&P Global.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 383 milliards de dollars de l'année précédente et aux 80 milliards de dollars seulement de 2019.

Bien que les entreprises technologiques n'aient pas encore signalé de réduction de ces investissements, la persistance des prix élevés du pétrole pourrait obliger à réviser les dépenses aux premier et deuxième trimestres, ce qui entraînerait une "correction vraiment significative sur tous les marchés boursiers", a déclaré M. Otto.

"Je pense que si les chiffres des dépenses d'investissement sont revus à la baisse, si en fait les prix de l'énergie ne sont pas reflétés dans les bénéfices, cela pourrait être un catalyseur", a-t-elle ajouté lors d'une interview à Tokyo lundi.

L'euphorie suscitée par l'IA a porté les indices boursiers mondiaux au-delà des sommets atteints en 2025, avec l'espoir de voir la tendance se poursuivre, mais elle s'est essoufflée depuis le conflit.

Dans le même temps, les coûts de l'énergie deviennent une contrainte.

Les centres de données nécessitent de grandes quantités d'électricité, ce qui rend l'IA dépendante des prix de l'électricité et de la capacité des infrastructures.

Lors de la conférence CERAWeek sur l'énergie qui s'est tenue à Houston la semaine dernière, les dirigeants du secteur pétrolier ont mis en garde contre les risques d'approvisionnement qui ne sont pas entièrement reflétés dans les prix, a déclaré M. Otto, ce qui fait craindre de nouvelles augmentations qui auraient des effets d'entraînement sur l'économie mondiale.

"La question de la croissance mondiale se pose avec acuité", a ajouté M. Otto. "Car si les prix de l'énergie augmentent de 30 %, les consommateurs et les entreprises en pâtiront