Selon S&P Global, le volume des emprunts obligataires britanniques atteint son plus haut niveau depuis 2020

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli

Les investisseurs empruntent des obligations d'État britanniques au taux le plus élevé depuis 2020, selon les données de S&P Global Market Intelligence, ce qui pourrait indiquer que certains parient de plus en plus sur une baisse de la valeur de la dette.

Début mai, le montant total des gilts empruntés s'élevait à environ 120 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé jamais atteint depuis le pic de la pandémie de COVID-19 en 2020, selon ces données, les emprunts ayant augmenté régulièrement depuis 2024.

L'une des façons dont les investisseurs, tels que les fonds spéculatifs, vendent à découvert la dette d'un émetteur consiste à l'emprunter, puis à la revendre dans l'espoir que son prix baisse avant que l'investisseur ne soit contraint de la racheter.

Une autre raison d'emprunter des obligations est de réaliser des opérations de « basis trading », qui consistent à parier sur la différence entre les prix au comptant et ceux des produits dérivés. Les courtiers en obligations doivent également emprunter davantage en raison de la forte hausse des émissions de gilts ces dernières années, afin de mieux gérer leurs bilans, a indiqué S&P Global.

L'incertitude politique nationale n'est probablement pas le principal facteur à l'origine de la récente hausse des emprunts, mais elle pourrait la renforcer, a déclaré S&P Global. Cette semaine, les rendements des gilts ont augmenté alors que le leadership du Premier ministre Keir Starmer était remis en question. (« L'augmentation des emprunts pourrait s'expliquer par une plus grande volatilité des prix de l') des obligations d'État, ce qui offre aux investisseurs sous-jacents une bonne occasion d'entrer et de sortir de leurs positions », a déclaré à Reuters Matt Chessum, directeur du financement des titres chez S&P Global.