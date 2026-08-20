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Selon RBC, la dynamique réglementaire pourrait accélérer le calendrier de lancement à grande échelle des contrats à terme perpétuels aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 20:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les autorités de régulation travaillaient activement à l'implantation aux États-Unis d'Hyperliquid, une plateforme d'échange de cryptomonnaies offshore basée sur la blockchain, dans un cadre réglementaire conforme et légal

** Hyperliquid s'est imposée comme une plateforme majeure pour des produits innovants tels que les contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies

** Ashish Sabadra, analyste chez RBC, estime que cette dynamique réglementaire pourrait accélérer de manière significative le calendrier de lancement à grande échelle des contrats à terme perpétuels aux États-Unis

** “Bien que certaines inquiétudes persistent quant au risque que les contrats à terme perpétuels cannibalisent les options SPX 0DTE et d’autres produits à terme, nous restons d’avis que ce risque est gérable, compte tenu des différences significatives dans la structure des produits et leurs cas d’utilisation cibles”, explique M. Sabadra

** Un contrat d’option 0DTE est un contrat d’option qui expire à la fin de la journée de transactions en cours

** La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a ouvert la voie plus tôt cette année aux contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, suscitant des inquiétudes quant au fait que les bourses américaines pourraient être pénalisées si ces instruments venaient à se généraliser à l’ensemble des classes d’actifs

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