Selon Piper Sandler, Crinetics disposera d'un délai supplémentaire suite au revers essuyé par le médicament rival de Camurus auprès de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Selon la société de courtage Piper Sandler, le refus de la FDA d’approuver le médicament Oclaiz ( CAMX.ST ) du laboratoire pharmaceutique suédois Camurus pour un trouble hormonal rare devrait donner à Crinetics CRNX.O davantage de temps pour préparer le lancement de Palsonify aux États-Unis

** Le Palsonify a été approuvé par la FDA pour traiter l’acromégalie en septembre de l’année dernière

** L'acromégalie est une maladie rare dans laquelle l'hypophyse, située dans le cerveau, produit un excès d'hormone de croissance, entraînant une croissance anormale des organes, des os et des tissus

** Le médicament de Camurus est autorisé au Royaume-Uni et dans l'Union européenne sous le nom de marque Oczyesa

** La FDA a refusé d'approuver le médicament en invoquant des problèmes non résolus sur un site de fabrication tiers, plutôt que des préoccupations liées à la sécurité ou à l'efficacité

** Piper estime que la résolution des lacunes de fabrication devrait ouvrir la voie à un nouveau dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché

** "Nous continuons de penser que Palsonify présente un potentiel évident de succès commercial, alors qu'il continue de mûrir en vue de son lancement en 2026" - Piper Sandler

** À la clôture d'hier, l'action CRNX avait reculé de 26,3% depuis le début de l'année