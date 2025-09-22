 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 846,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés

Selon Outokumpu, un tiers des entreprises ont suspendu ou retardé leurs commandes d'acier inoxydable en raison des droits de douane
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Au moins un tiers des entreprises interrogées ont suspendu ou retardé leurs commandes d'acier inoxydable en raison des droits de douane américains pouvant atteindre 50 % , tandis que plus de la moitié d'entre elles réévaluent leur stratégie d'approvisionnement, a déclaré lundi le sidérurgiste finlandais Outokumpu. Kati ter Horst, présidente-directrice générale d'Outokumpu, a déclaré à Reuters que le ralentissement de la demande mondiale signifiait que les quotas d'importation actuels de l'Union européenne étaient trop élevés et qu'elle s'attendait à ce que la Commission européenne annonce en octobre des mesures pour freiner les importations d'acier en provenance de pays rivaux afin de protéger les producteurs nationaux.

Ces mesures remplaceront les mesures de sauvegarde actuelles qui doivent prendre fin l'été prochain et pourraient même entrer en vigueur un trimestre plus tôt, a-t-elle ajouté.

POURQUOI C'EST IMPORTANT Un tiers des entreprises ont changé de fournisseur d'acier en mai, tandis que l'ajout en août de centaines de produits dérivés à la liste américaine des marchandises soumises aux prélèvements a créé une incertitude pour les acheteurs d'équipements et de machines, a déclaré Kati ter Horst.

Outokumpu exploite la seule mine d'Europe et d'Amérique du Nord qui extrait du chrome, un minéral essentiel utilisé dans l'acier inoxydable et exempté des droits de douane américains.

Elle a mis au point un alliage à faibles émissions contenant 99 % de chrome, contre 53 % auparavant, et prévoit d'augmenter sa production à une tonne par jour dans une prochaine usine pilote, contre un kilo actuellement, a indiqué Kati ter Horst.

CONTEXTE Les législateurs européens s'attendent à ce que les quotas d'importation et le mécanisme CBAM, imposant des coûts à la frontière de l'UE sur les émissions de CO2 intégrées dans l'acier importé, contribuent à la décarbonisation, après que les projets d'acier vert en Europe ont été retardés ou annulés en raison de la détérioration de la demande et des coûts élevés de l'énergie.

Kati ter Horst a déclaré que les tendances à long terme de l'acier inoxydable restent positives, car les acheteurs, qui espèrent réduire les coûts de corrosion de 2 500 milliards de dollars par an et atteindre les objectifs climatiques, considèrent que ce matériau est plus durable et plus résistant que l'acier normal.

L'augmentation des dépenses de défense soutient également la tendance, a-t-elle ajouté.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
OUTOKUMPU
3,718 EUR LSE Intl +0,43%
