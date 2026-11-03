Selon Nurix, Sanofi met fin à son programme de développement de médicaments contre les maladies auto-immunes

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Nurix Therapeutics NRIX.O a annoncé mardi que Sanofi avait décidé de mettre fin au développement d'un traitement expérimental destiné aux maladies auto-immunes et inflammatoires, ce qui met fin aux paiements d'étapes et aux redevances potentiels liés à ce programme.

L'action Nurix a chuté de 38% en séance prolongée.

Voici plus de détails:

* La société américaine de biotechnologie a indiqué que Sanofi SASY.PA l’avait informée de sa décision d’arrêter le développement du SAR448272, un candidat-médicament oral, après avoir interrompu un essai clinique de phase précoce

* En conséquence, Nurix a déclaré ne pas s'attendre à percevoir à l'avenir des paiements d'étapes liés au développement, à l'homologation ou à la commercialisation, ni de redevances associées à ce traitement

* Sanofi n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

* Nurix a ajouté qu’elle restait éligible aux paiements d’étapes et aux redevances liés à d’autres candidats-médicaments développés dans le cadre de son accord de collaboration avec Sanofi

* “Bien que la nouvelle d’aujourd’hui soit décevante, Nurix reste en position de force”, a déclaré le directeur général Arthur Sands dans un communiqué, évoquant le portefeuille de produits en phase clinique et préclinique de la société

* Nurix a indiqué disposer, au 31 août, d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars, qui devraient lui permettre de financer ses activités jusqu’au second semestre 2029

* Dans le cadre d’un accord de collaboration signé en 2019, Nurix a utilisé sa plateforme de dégradation ciblée des protéines pour découvrir des candidats-médicaments pour Sanofi

* En 2025, Sanofi a élargi ce partenariat en acquérant une licence pour deux programmes ciblant des facteurs de transcription liés aux maladies auto-immunes et inflammatoires, y compris le candidat désormais abandonné, a précisé Nurix