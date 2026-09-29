Selon Novo, Ozempic présente un risque moindre d'événements cardiovasculaires par rapport au Mounjaro de Lilly

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(Ajout des détails de l'essai clinique et du contexte dans les paragraphes 2 à 8)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mardi qu’une étude en conditions réelles avait révélé que les adultes atteints de diabète de type 2 ayant pris une dose croissante de son médicament antidiabétique, l’Ozempic, présentaient un risque moindre d’événements cardiovasculaires majeurs par rapport à ceux qui étaient passés au Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N .

La société a indiqué que les patients ayant augmenté leur dose d’Ozempic de 1 mg à 2 milligrammes (mg) présentaient une réduction statistiquement significative de 6 % du risque d’événements cardiovasculaires indésirables majeurs par rapport à ceux qui étaient passés à des doses de Mounjaro allant jusqu’à 15 mg.

Ces résultats ont été présentés lors du congrès annuel de l’Association européenne pour l’étude du diabète à Milan, en Italie.

Dans cette analyse portant sur 636.525 adultes, 67,2 % sont restés sous Ozempic 1 mg dans les 365 jours suivant leur première prescription, tandis que 29,2 % sont passés à Ozempic 2 mg ou ont opté pour Mounjaro.

Au bout de 720 jours de suivi, 57,4 % des patients étaient restés sous Ozempic à 1 mg, 36,9 % étaient passés à 2 mg, tandis que 5,7 % étaient passés à Mounjaro.

“Ces résultats issus de la pratique clinique peuvent aider à mieux comprendre comment les stratégies d’intensification du traitement peuvent influencer les résultats cardiovasculaires, qui constituent un facteur important dans la prise en charge des patients”, a déclaré Michael Radin, directeur médical exécutif chez Novo.

Ces résultats s’appuient sur une analyse antérieure de ces données, qui portait sur l’HbA1c, un indicateur de la glycémie sur une période donnée, et sur la perte de poids.

Novo et Lilly se livrent une bataille acharnée pour la domination du marché américain des médicaments contre l’obésité, dont les analystes prévoient qu’il atteindra entre 100 milliards (XX milliards d'euros) et 150 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’ici 2030.