Selon Novo, CagriSema entraîne une perte de poids plus importante que le produit concurrent de Lilly chez les patients diabétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations issues de la journée des marchés financiers de Novo aux paragraphes 5 et 6, le commentaire d'un analyste au paragraphe 8 et des détails concernant un autre essai clinique au paragraphe 10)

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé lundi que son médicament expérimental de nouvelle génération, le CagriSema, avait permis une perte de poids moyenne estimée à 12,4 % lors d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients diabétiques, surpassant ainsi le médicament concurrent d'Eli Lilly.

Il est considéré comme le successeur du Wegovy, le médicament phare de Novo dans le domaine de la perte de poids, dont les brevets expireront après 2030, et pourrait aider le laboratoire danois à regagner le terrain perdu face à Lilly sur le marché en forte croissance des médicaments amaigrissants.

Lors d’un essai comparatif réalisé en début d’année, ce médicament s’est révélé moins efficace que le Zepbound de Lilly en matière de perte de poids, ce qui a constitué un revers pour Novo.

CagriSema est une injection hebdomadaire qui associe le cagrilintide, qui imite l’hormone pancréatique amyline, et le sémaglutide, le principe actif de Wegovy.

Lors de la journée des marchés financiers organisée lundi par Novo, la société a détaillé un déploiement sur plusieurs années de ses médicaments injectables de nouvelle génération contre l’obésité, avec pour objectif le lancement de son association CagriSema au début de l’année prochaine.

Les actions de Novo cotées aux États-Unis ont reculé de plus de 4 % avant l’ouverture de la Bourse, les analystes s’interrogeant sur la capacité du laboratoire à fixer ses prix et sur sa stratégie de conclusion d’accords à l’approche de l’expiration imminente de certains brevets.

Dans le cadre d’une étude de phase avancée, une dose de 1 mg du médicament CagriSema de Novo s’est révélée plus efficace que le tirzépatide de Lilly à 5 mg en matière de perte de poids, a déclaré la société lundi. Le tirzépatide de Lilly, principe actif de son médicament antidiabétique Mounjaro et de son médicament contre l’obésité Zepbound, a permis une perte de poids de 9,1 %.

Si les données relatives à la faible dose sont encourageantes, ces résultats ont eu moins d’impact étant donné que le tirzépatide s’est déjà révélé supérieur aux doses plus élevées du CagriSema de Novo dans le traitement de l’obésité, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO.

Chez les patients diabétiques, le médicament de Novo a également démontré une réduction de la glycémie non inférieure à celle obtenue avec le tirzépatide de Lilly.

Dans une autre étude de phase avancée, le médicament a permis une perte de poids de 21 % à la dose de 1,0 mg par rapport au placebo chez des adultes obèses.

Une décision de la Food and Drug Administration (FDA) américaine concernant la demande d’autorisation de mise sur le marché du CagriSema pour la gestion du poids est attendue au quatrième trimestre.