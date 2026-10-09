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Selon Morningstar, Woodside devrait devancer ses concurrents mondiaux en termes de croissance du chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 04:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Morningstar prévoit que le producteur australien de pétrole et de gaz Woodside Energy WDS.AX verra son chiffre d'affaires progresser de plus de 30% d'ici 2030, soit une hausse supérieure à celle de tous ses concurrents internationaux.

** L'action Woodside recule de 0,6% à 32,12 dollars australiens ce jour-là, après avoir enregistré une hausse de 2,6% lors de la séance précédente

** Le titre devrait mettre fin à une série de trois semaines de baisse; il est en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire de 2,8% alors que les cours du pétrole grimpent en raison des tensions au Moyen-Orient O/R

** Morningstar prévoit une croissance du chiffre d'affaires de Woodside grâce à la mise en service de nouveaux projets majeurs; le flux de trésorerie disponible devrait dépasser 7 milliards de dollars après 2030, soit une hausse de 300% par rapport à 2025

** Ajoute que le marché reste baissier vis-à-vis du titre, qui se négocie en dessous de sa juste valeur estimée à 44,00 dollars australiens

** Depuis le début de l'année, Woodside affiche une hausse de 36,2%, tandis que Santos a progressé de 41,3%

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