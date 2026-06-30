Selon Morningstar, les coûts de livraison et la concurrence freinent la reprise des marges chez Collins Foods

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30 juin - ** Selon les analystes de Morningstar, la croissance de la marge de Collins Foods CKF.AX , l'opérateur australien de KFC, est freinée par la concurrence et les coûts de livraison ** La société a annoncé mardi une multiplication par cinq de son bénéfice net de l'exercice, qui s'élève à 44,2 millions de dollars australiens (30,58 millions de dollars)

** Morningstar a indiqué que les résultats étaient conformes aux attentes, mais que les marges d’EBITDA, que les analystes s’attendaient à voir progresser jusqu’à 21 %, se sont repliées à environ 19 %

** L’agence s’attend à ce que la forte croissance des ventes à faible marge liées à la livraison constitue un frein structurel en Australie

** Il ajoute que, bien que les bénéfices tirés de la hausse des ventes et des gains d’efficacité opérationnelle puissent compenser l’inflation des coûts et la dilution des marges, Morningstar ne s’attend plus à ce que les marges brutes se redressent de manière significative, la concurrence limitant les hausses de prix au-delà de l’inflation

** Il note une croissance « solide » des ventes à périmètre constant en Australie depuis le début de l’exercice 2027; il estime que le recul des ventes en Europe reflète probablement des facteurs temporaires tels que la situation géopolitique et l’échec d’offres à durée limitée

** L'action a clôturé en baisse de 2,5% après l'annonce des résultats mardi, portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 21%

(1 $ = 1,4453 dollar australien)