Selon Morningstar, l'Australie en ligne de mire pour Guzman y Gomez après son retrait des États-Unis

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24 mai - ** Selon Morningstar, l'expansion aux États-Unis que la société australienne Guzman y Gomez GYG.AX a abandonnée était un « pari risqué » et l'entreprise se recentre désormais sur l'Australie

** Il ajoute que le marché semble anticiper l'ambition de la chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine d'ouvrir 1 000 restaurants en Australie, mais Morningstar se montre plus prudent, prévoyant environ 600 établissements dans les 10 ans ** La société d'analyse financière explique son scepticisme en soulignant les obstacles à l'expansion aux États-Unis, notamment la forte concurrence de Chipotle et Taco Bell. Les restaurants américains n'atteignaient pas leurs objectifs et le rythme de progression

ne justifiait pas de nouveaux investissements

** Elle indique que l'activité en Australie résiste bien malgré les avertissements sur les résultats émis par des concurrents du secteur de la distribution depuis le conflit avec l'Iran

** Morningstar reste confiant quant à l'expansion mondiale de la société, avec des réseaux en pleine croissance à Singapour et au Japon

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 8,5% à la dernière clôture