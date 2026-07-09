Barry Callebaut voit ses volumes de ventes renouer avec la croissance au 3T

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le groupe suisse Barry Callebaut a dit jeudi s'attendre à une amélioration "graduelle" de ses ventes dans un marché du chocolat encore "difficile" après un retour à la croissance de ses volumes de ventes au troisième trimestre.

"Pour la première fois en plus de deux ans", les volumes de ventes sont revenus en terrain positif au troisième trimestre (mars à mai) de son exercice 2025/2026 décalé, a annoncé le fournisseur de cacao et de préparations chocolatées dans un communiqué.

Sur neuf mois, ses ventes en volumes se sont repliées de 2,8%, à 1,5 millions de tonnes, mais ont rebondi de 5,7% au troisième trimestre seul, sur fond d'accélération de la demande notamment "pour la poudre de cacao", le groupe zurichois notant que "certains clients sont en train de reconstituer les stocks".

"Nous sommes encouragés par ce retour à une croissance positive des volumes au troisième trimestre", a déclaré son nouveau directeur général, Hein Schumacher, cité dans le communiqué. Mais "le marché du chocolat reste difficile et notre amélioration sera graduelle", a-t-il ajouté.

Sur neuf mois, son chiffre d'affaires s'est contracté de 12,7% par rapport à la même période l'an passé, à 9,5 milliards de francs suisses (10,3 milliards d'euros), en deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 9,7 milliards de francs.

En Bourse, l'action évolue de manière hésitante. Après avoir débuté la séance en hausse, elle cédait ses gains, perdant 0,76% à 1175,50 francs suisses à 10H28 GMT.

Chemin "cahoteux"

Avec la flambée des cours du cacao, Barry Callebaut avait vu son chiffre d'affaires exploser, une grande partie des contrats prévoyant de répercuter les hausses des cours à ses clients. Mais les volumes de ventes s'étaient détériorés, les hausses de prix imposées par les confiseurs finissant par couper l'appétit des consommateurs.

Barry Callebaut ne vend pas directement aux consommateurs mais fournit du cacao et préparations chocolatées aux géants de la confiserie comme Hershey, Mondelez ou Nestlé ainsi qu'aux pâtissiers, glaciers et fabricants de biscuits.

En décembre 2024, les cours du cacao avaient atteint des sommets historiques, s'échangeant à 12.931 dollars la tonne à New York, mais avaient ensuite reflué par à-coups en 2025 et durant les premiers mois de 2026 pour revenir début mars à 2.846 dollars la tonne.

Les cours sont depuis brusquement repartis à la hausse face aux inquiétudes pour les engrais avec le blocage du détroit d'Ormuz ainsi que pour les récoltes en Afrique de l'Ouest avec le phénomène climatique El Niño. Ils sont remontés aux environs de 4.613 dollars la tonne actuellement.

Le chemin pour revenir durablement à la croissance risque d'être "cahoteux", prévient Matteo Lindauer, analyste chez Vontobel, dans une note de marché, mais ce retour à la croissance au troisième trimestre n'en marque pas moins un "tournant décisif" pour Barry Callebaut, selon lui.

Pour l'ensemble de l'exercice (qui sera clos fin août), Barry Callebaut table désormais sur un repli des volumes de ventes de l'ordre -1%, contre une baisse de -1% à -3% attendue auparavant.