Selon Moody’s, le financement par l’IA stimule la croissance du crédit privé alors que les risques liés au refinancement augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le recours massif à l'emprunt pour financer les infrastructures d'IA élargit le champ du crédit privé au-delà des prêts traditionnels aux entreprises, mais une vague d'échéances de prêts prévue dans les prochaines années pourrait mettre les emprunteurs les plus fragiles en difficulté pour se refinancer, a déclaré mardi l'agence de notationMoody's .

Voici plus de détails:

* L'agence de notation a indiqué que les besoins de financement liés à l'IA s'étendent désormais au-delà de la construction de centres de données pour englober les terrains, l'énergie, les semi-conducteurs, les processeurs graphiques et les unités de traitement tensoriel

* Moody's prévoit que les dépenses d'investissement des cinq plus grands hyperscalers américains et de CoreWeave CRWV.O atteindront près de 1.000 milliards de dollars en 2027, financées par des flux de trésorerie, de la dette et des structures telles que des coentreprises et des entités ad hoc

* Toutefois, une vague d’emprunts arrivant à échéance entre 2027 et 2029 mettra à l’épreuve la capacité des emprunteurs les plus fragiles à se refinancer à des taux d’intérêt plus élevés, a déclaré Moody’s

* Environ 17 % des 607 emprunteurs suivis par Moody’s ont eu recours à des intérêts payés en nature, ce qui permet aux entreprises de différer le paiement des intérêts en espèces mais alourdit leur endettement

* Une analyse de Reuters réalisée en début d’année a révélé que les échéances de prêts des sociétés américaines de développement d’entreprises atteindraient un pic en 2028 et 2029

* Les récentes tensions sur la dette de CoreWeave ont également mis en évidence les inquiétudes croissantes des investisseursconcernant les emprunteurs du secteur de l’IAfortement endettés

* Moody’s a également signalé des risques de financement « circulaires », les entreprises technologiques, les fabricants de puces et les développeurs d’IA investissant, se prêtant et s’approvisionnant de plus en plus les uns auprès des autres, ce qui fait craindre que des expositions corrélées ne s’affaiblissent simultanément en cas de ralentissement économique