Selon Meta, les États américains réclament 1 400 milliards de dollars d'amendes dans le cadre du procès sur la sécurité des mineurs qui se tiendra en août

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* Les sanctions ont été calculées sur la base des législations des États du Colorado, de Californie, du Kentucky et du New Jersey

* Meta affirme que ce chiffre n'est pas étayé par des preuves

* L'entreprise fait face à des milliers de plaintes concernant des fonctionnalités créant une dépendance

par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a déclaré lundi dans un document judiciaire que quatre États réclamaient 1 400 milliards de dollars d'amendes , l'entreprise étant accusée d'avoir conçu ses plateformes Facebook et Instagram pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et d'avoir induit le publicen erreur quant à leur sécurité. Meta a avancé ce chiffre dans sa réponse aux conclusions des procureurs généraux concernant le mode de calcul des amendes si les États obtenaient gain de cause lors du procès.

Ce chiffre, qui n’avait pas été divulgué auparavant et qui est proche de la capitalisation boursière de Meta (environ 1 500 milliards de dollars), **intervient** avant le procès prévu en août à Oakland, en Californie, concernant les plaintes déposées contre l’entreprise par la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey.

Meta a déclaré que ce montant n’était pas étayé par des preuves.

« Une sanction d’une telle ampleur n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs », a déclaré l’entreprise dans son mémoire.

Les représentants des procureurs généraux n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après le dépôt de ce document.

CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS Les dossiers déposés par les États sont confidentiels, mais lors d’une audience en juin, ceux-ci ont indiqué qu’ils calculaient le montant des sanctions en multipliant le nombre d’infractions par les montants des amendes fixés par la législation de chaque État. Le nombre d’infractions est basé sur le nombre estimé d’adolescents et de jeunes utilisateurs affectés par les agissements de Meta, ont précisé les États.

Vingt-neuf États ont poursuivi Meta devant un tribunal fédéral, la plupart d’entre eux reprochant à l’entreprise d’avoir enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act) en collectant des données auprès d’enfants sans le consentement parental requis. Le procès, qui se tiendra en août devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, portera sur l’ensemble des plaintes déposées en vertu de cette loi, ainsi que sur les allégations de quatre États selon lesquelles l’entreprise aurait enfreint leurs lois étatiques de protection des consommateurs en les induisant en erreur quant à la sécurité de ses plateformes.

Meta a rejeté ces allégations, affirmant que les procureurs généraux ne disposaient d’aucune preuve indiquant qu’elle ait induit les consommateurs en erreur quant au caractère prétendument addictif de ses plateformes, car la « dépendance aux réseaux sociaux » n’est pas un trouble psychiatrique reconnu; par conséquent, les déclarations selon lesquelles ses plateformes n’étaient pas addictives ne pouvaient pas être fausses. Quatorze autres États ont intenté des actions en justice en vertu de leurs propres lois; celles-ci feront l’objet d’un procès distinct en février. Le mois dernier, le juge Rogers a rejeté la demande de Meta visant à annuler le procès, estimant qu’il subsistait des divergences factuelles quant à savoir si ses plateformes de réseaux sociaux créaient une dépendance, si Meta avait faussement nié les avoir conçues dans ce but, et si elle avait « partiellement » orienté ces plateformes vers les enfants. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré après la décision du juge Rogers que Meta faisait passer ses profits avant la sécurité des enfants et enfreignait les lois sur la protection des consommateurs, promettant de tenir l’entreprise « pleinement responsable » de son rôle dans la crise de santé mentale chez les adolescents.

Meta, Snapchat et sa société mère Snap Inc. SNAP.N , YouTube et sa société mère Alphabet Inc. GOOGL.O , ainsi que TikTok et sa société mère ByteDance font face à des milliers de poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d’État, au motif qu’ils auraient sciemment conçu leurs plateformes avec des fonctionnalités créant une dépendance chez les enfants et les adolescents, alimentant ainsi une crise de santé mentale. Des États de tout le pays ont poursuivi ces entreprises en justice, certains dans le cadre de l’affaire dont est saisi le juge Rogers, d’autres devant les tribunaux de leur État d’origine. Le Nouveau-Mexique a été le premier à passer en jugement, et un jury a accordé à l’État 375 millions de dollars en mars après avoir conclu que l’entreprise avait induit en erreur les consommateurs du Nouveau-Mexique. Un juge du Nouveau-Mexique examine actuellement la deuxième partie de l’action intentée par l’État, qui vise à obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ainsi qu’une ordonnance obligeant l’entreprise à apporter des modifications à ses plateformes Instagram, Facebook et WhatsApp.